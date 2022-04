Jehan GUTLEBEN

Je suis audioprothésiste, et j'exerce dans les centres Audition Gutleben de Mulhouse, Cernay, et Masevaux. Je souhaite recruter un(e) collaborateur(trice) pour lui confier l'activité de l'un de ces centres. Mon exigence porte sur une approche plus technique que commerciale du métier, avec en particulier la pratique de la mesure in vivo.



Mes compétences :

DU de nuisances sonores

DU d'audioprothèses implantables

DU d'audiophonologie de l'enfant

DU d'audiologie audioprothétique approfondie