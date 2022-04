Jehan LAFORGUE

Jeune ingénieur ESIREM, je suis à l'écoute pour toute proposition de poste dans l’ingénierie informatique.



Je me suis spécialisé sur le framework Qt dans le courant de ces deux dernières années, mais ma formation et mes compétences actuelles me rendent à même de m'adapter à de nouveaux outils et langages, sans compter ceux que j'ai déjà eu l'occasion de mettre en pratique.



N'hésitez pas à me contacter si vous voulez discuter d'opportunités avec moi.



Mes compétences :

Certification Cisco

Électronique

Management d'équipe

Traitement du signal

Communication

Développement logiciel

Architecture de réseaux

Gestion de bases de données

Management de projet

Administration réseaux

JAVA

Dotnet

Python

Virtualisation

C++

VB

Atm

Développement

Systèmes d'information

QoS

Programmation

Économie

Php

Base de données

Oracle

Droit

AutoIt

Réseaux IP