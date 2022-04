Jehanne DUFLOS

Après avoir obtenu mon baccalauréat littéraire, je me suis orientée vers une licence Tourisme parce que je voulais apprendre un métier dans lequel j'utiliserais les langues. J'ai déjà plusieurs expériences professionnelles: des stages dans l'accueil et l'information (Made in Angers, Produit en Anjou) par le biais de mon université. En seconde année de licence, j'ai effectué mon stage auprès du Service Tourisme et Patrimoine au sein du pôle pédagogique, j'y ai appris des actions de médiation du patrimoine et la mise en tourisme d'un territoire. Par ailleurs, j'ai effectué un emploi saisonnier d'agent d'escale à l'aéroport d'Orly, chez Air France.



Dans ma carrière professionnelle, je veux être en contact avec le public, l'informer et parler des langues étrangères.



Après avoir obtenu mon diplôme de licence, j'ai l'intention de déposer ma candidature chez Air France pour proposer mes services en tant qu'agent d'escale à l'aéroport d'Orly. Si ma candidature est rejetée, je souhaite être conseillère en séjour en office de tourisme.



Mes compétences :

Service client

Adaptabilité

Aisance relationelle

Linguistique

Inventivité