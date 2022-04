Jehanne GAUCHER

Pour écouter mes démo voix :Array

A 16 ans, je me suis rêvée chanteuse lyrique, puis réalisatrice…

A 20 ans, je suis rentrée à l'Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg pour y tenter le plus de choses possibles : la peinture, la photographie, l'illustration, la vidéo, le graphisme… puis l'atelier de scénographie a retenu toute mon attention, je suis donc sortie cinq ans plus tard, scénographe diplômée.

25 ans, direction Paris, ambition : théâtre. Cours de théâtre (Cours Florent, Université Paris 8), rencontres de metteurs en scènes, comédiens, petit à petit, l'oiseau fit son nid : assistante à la mise en scène, comédienne, co-créatrice de projets… Mais il manquait quelque chose dans tout ça : la musique!

28 ans, reprise de cours de chant (Cathy Missica, Cécile Bonardi), formation à l'Ecole ATLA, cours de piano, de guitare, rencontres de musiciens, concerts, création de musique de film, projets, projets, projets!!

Enfin, 30 ans, tout se rassemble, objectif voix. Mon projet musical a pris forme, je suis devenue Fé, auteure, compositrice et interprète, et j'ai suivi la formation de doublage proposée par la Compagnie Vagabond et la formation de voix off à l'INA, qui m'ont permis depuis de prêter ma voix à trois documentaires, une film institutionnel Axa Assurance, et plusieurs annonces RFI...