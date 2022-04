Jehanne JEAN

Je suis chargé de l’ensemble des projets métiers et infrastructures et de la fourniture de services de production de mon périmètre de responsabilité et de la coordination des ressources Ingénieurs et Analystes de Production.



Tout en Assurant l'adéquation entre les besoins et les services infrastructures IT et la garantie de la satisfaction des clients internes, par le biais d’un cycle de gestion des niveaux de services.



Mes compétences :

Informatique

Oracle

Assurance

Gestion de projet

JavaScript

SQL

TSO

MVS Mainframe

JCL

Batch

CONTROL-M MAinframe

CONTROL-M EM