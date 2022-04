Jéhanne LEBREQUIER

En recherche active de poste.



Diplômée d'un Master 2 Droit de l'Immobilier et de la Construction, je suis actuellement en poste depuis 4 ans au sein du groupe Foncia en tant que gestionnaire copropriété.

Grâce à ma formation et mes compétences professionnelles, je suis à même d'apporter les compétences techniques et juridiques nécessaires dans divers domaines du Droit de l'Immobilier et de la Construction.



Mes compétences :

Négociation