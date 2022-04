Parcours

Après des études juridiques et littéraires, Jehanne Puysegur se forme au journalisme et fait ses premières armes en presse écrite, notamment comme critique littéraire et comme pigiste au Journal Le Monde.

Puis elle "découvre" la télévision comme journaliste pour un magazine de l'ex-FR3 sur l’agriculture.

Elle prend goût à cette écriture spécifique au service de l’image et enchaîne depuis, comme présentatrice et journaliste, puis comme productrice, et enfin comme auteur, les magazines et les documentaires d’entreprise et de télévision.

Jehanne Puysegur s’est par ailleurs formée à l’écriture du scénario, un savoir-faire qu’elle met depuis quelques années au service des réalisateurs et des producteurs de documentaires, comme auteur, ou comme script- doctor en amont ou en aval du tournage.

Parallèlement, Jehanne Puysegur a adapté ses différentes compétences au coaching à la prise de parole en public à destination des cadres ou des élus d’entreprises.