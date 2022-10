Jehison JSILVA (MARTINEZ )

J'ai 5 ans d'expérience dans la création de contenu sur des plateformes de diffusion, commerciale et en ligne. Je suis enthousiaste à l'idée de produire un travail élégant, original et passionnant qui dépasse les attentes.

Je m'efforce d'y parvenir tout en me tenant au courant des tendances actuelles et en développant constamment mes compétences.

Je cherche à rejoindre une équipe passionnante de personnes talentueuses, dans laquelle je pourrais

me développer en tant que designer et continuer à produire du contenu original.