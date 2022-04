Jehzon LUTULA

Bonjour,

Titulaire d'une Licence Technologie et Science de l'ingenieur en Maintenance de Systèmes Industriels.

J'occupe depuis 2010 plusieurs postes dans le domaine des Postes Electriques HTB-HTA et BT.

Aujourd'hui je souhaite donner un nouvel élan à mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Définir et reformuler une problématique

Rédiger un cahier des charges

Proposition de solutions techniques

Travailler en équipe

Capacité à prendre des décisions

Adaptation à des interlocuteurs variés

Faire preuve d'adaptation

Gestion de projet

Management d'équipe

Gestion du temps