Jeis CAILLE MOBIKISI (DONGO)

Je suis Ingénieur Agronome, et entrepreneur dans agrobusiness. soucieux de faire de mon domaine un vrai levier de développement, j'ai fondé la start-up agricole SEAD, qui veut dire : Services Agricoles Dongo. celle-ci dans l'objectif de fournir des produits et services agricoles et agroalimentaires. cette vision est née d'une passion pour la nature en général et du secteur agricole en particulier. La motivation a pris place lors de la réussite des mes dernières prestations en accompagnement et encadrement des projets agricoles pour des personnes privées, mais aussi dans le soucis d'exploiter le potentiel agricole que regorge notre pays la RDC. j'ai des formations sur l'agrobusiness et l'entrepreneuriat. étant passionné de la nature, j'ai créé la marque Lanature pour les gammes des produits de ma start-up, question pour moi de rendre l'ascenseur à cette nature qui a mis tout a notre disposition. Et je suis l'Initiateur du projet d'entreprise caille MOBIKISI.