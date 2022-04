Jelassi HICHEM

Après une longue expérience dans le domaine d'étude et de conseil de sécurité électronique pour les professionnels et les particuliers, j'ai créer ma propre société "Pacha Security Systems" ,spécialisée dans l'étude, le conseil, la vente et l'installation des produits de sécurité électronique et multimédia ( caméras de surveillance, alarme, incendie, contrôle d'accès, pointage, vidéophone et interphone, détecteur de métaux, moteur de garage, GPS, armoire informatique, switch PoE, Firewall, ...)

Suite à la faible connaissance de la majorité des gens envers la sécurité qui devient de jour à jour plus importante dans notre vie quotidienne ou professionnelle, et suite à la diversification des produits sur le marché tunisien, le client trouve un souci pour désigner son besoin en rapport de Qualité/Prix.

*Qualité : Pour faire un choix ça devient de plus en plus pénible face à une large gamme de produits,

les marchandise de piètre qualité ont dominé sur le marché alors que plusieurs personnes ont dupé par les publicité erronées et les sociétés parachuté sur le secteur. Donc il faut bien choisir la société et la marque de produit c'est pour cela nous sommes là à votre disposition pour vous confier le bon choix et le meilleur conseil.

*Prix : Pour les prix il y a une règle générale qui dit : La bonne Qualité vaut le bon Coût.

La société Pacha Security Systems à l'honneur de vous offrir le meilleure service dans les normes et les règles de sécurité mondiale à travers ces produits certifiés.

Votre Sécurité est notre OBJECTIF.