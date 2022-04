Jelena SITNIKOVA

J'ai l'expérience la plus pratique (accumulée depuis plus de 10 ans) dans les domaines des affaires internationales, en particulier dans les domaines de l'évaluation du risque de crédit, de l'analyse des états financiers, de recouvrement des dettes et de la communication avec les clients.

J'ai obtenu le niveau de Bac+5, je suis indépendante avec l'ordinateur et parle couramment les langues français, anglais et russe, ainsi que je connais allemand et le polonais.

Emploi recherché: dans les domaines du crédit et de la gestion des risques, des finances, de la gestion et de l'administration des entreprises, des affaires internationales.



Mes compétences :

Relations internationales

Gestion d'équipe

Gestion de la relation client

Communication

Leadership

Linux

Credit management

Analyse crédit

Risque de crédit

Microsoft Office

Recouvrement

SAP