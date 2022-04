Jelena SOLUNAC

Titulaire du Bac STI2D, je suis étudiante en 1ère année à l'IUT de Cachan dans le domaine du GEII.



Mon parcours m'a permis de développer certaines connaissances dans le domaine électrique (les traitements de signaux, la conversion d'énergie, ...) mais aussi informatique (automatisme, réseau, système embarqué, ...).



Je suis à la recherche d'un administrateur réseau pour pouvoir faire une interview pour mon projet de 1ere année. De plus, cela me permettrai d'en savoir plus sur ce métier.