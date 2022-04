Jelena VUCICEVIC

Titulaire d’un master 2 en Management des activités culturelles et artistiques de l’INSEEC, j’ai acquis une expérience significative en matière de gestion des projets artistiques en commençant par la production du festival de musique classique L’Abbaye de la Prée, et le festival Jazzycolors des centres culturels étrangers en collaboration avec le FICEP.



En tant que Responsable événementiel au sein de la Comédie Saint Michel, j’ai assuré la logistique de 40 à 60 événements hebdomadaires, ainsi que la gestion budgétaire des événements. Véritable chef d’orchestre, j’ai appris à manager une équipe de 10 personnes, gérer les priorités et coordonner plusieurs événements en même temps.



Parfaitement bilingue en anglais, je suis capable de m'adapter rapidement sur les différents types de missions et d'interlocuteurs, ainsi que d'être efficace en gestion des projets complexes.



Ayant une véritable passion pour le domaine de l'événementiel, je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau défi dans ce domaine en tant que Chef de projet événementiel.