Jellabi SONIA

Spécialisée dans le domaine de l’hôtellerie et du tourisme depuis 1994. J’ai occupé plusieurs postes tels que réceptionniste, directrice d’hébergement et directrice d’hôtels.



Après ce long parcours, j’ai décidé de m’orienter dans la formation plus précisément pour de grands groupes hôteliers.



Après 10 ans au poste de formatrice référente, je me suis lancée dans le conseil, le recrutement et la formation.



J’interviens régulièrement auprès de clients exigeants, afin de leur apporter un soutien à la formation, gestion du personnel et à la gestion des compétences et des carrières.



Je suis également habilitée en tant que jury d’examens.



Mon objectif principal est d’aider et d’orienter les personnes souhaitant évoluer ou se reconvertir dans le domaine de l’hôtellerie, jusqu’à atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés :

‘OBTENIR UN EMPLOI’



Que proposons nous ?



RECRUTEMENT

Nous connaissons parfaitement les métiers pour lesquels nous sommes missionnés, comprenons les problématiques et exigences des résultats attendus. Nous ne demandons aucune exclusivité et aucun engagement annuel..



-Emploi

-Formation



FORMATION

Quand la formation et l’accompagnement de vos collaborateurs vous amènent à l’excellence opérationnelle.



- Nous proposons différentes formations

Pour plus de renseignements, consultez notre site:Array rel='nofollow noopener noreferrer ugc' target='_blank' href='http://www.jsr-formemploi.com/'>http://www.jsr-formemploi.com/





VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE

Vivement recommandé, l'accompagnement vous est proposé pour vous aider à présenter votre expérience : il favorise la réussite de votre démarche.



-Décrire

-Analyser

-Formaliser votre expérience

-Préparer l’entretien pour le passage en jury, si nécessaire



AIDE À L’EMBAUCHE

Une recherche systématique de l’adéquation entre les valeurs du candidat et les atouts requis pour le poste.



-Analyse du Cv

-Rédaction de Cv

-Lettre de motivation

-Préparation à l’entretien téléphonique





Mes compétences :

Formation professionnelle

Formateur

VAE

Bilan de compétences

Recrutement

Montage de dossiers

Hôtellerie

Vente

Animateur

Formation

Restauration