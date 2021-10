Jellouf BADR

Je porte à votre connaissance que je suis titulaire du diplôme de

technicien spécialise de la branche ELECTROMECANIQUE DES SYSTEMES AUTOMATISES et

formation en génie électrique à l’Ecole Nationale Supérieur d’Electricité et de Mécanique

(ENSEM) Et ayant passe deux mois de stage de formation à l’Entreprise C.M.C.P de

KENITRA, et j’ai travails Electricien de maintenance au service maintenance électrique des

machines outils au sein de MAGHREB STEEL depuis 01/08/2008

a 01/01/2016

Je suis également capable a concevoir maintenances électriques câblages des

armoires. hydraulique et pneumatique n’ont pas secret pour moi



Mes compétences :

Câblage les armoires électrique (puissance et comm

Entretien des moteurs électrique Eclairage industr

Travaux de maintenance préventive et corrective

GMAO

Instrumentation

Maintenance industrielle

Pneumatique & Hydraulique

Automatismes industriels

Microsoft Excel