Jelly Clèves MOMBO BATSIELILI

Je présente, moi c'est M. MOMBO .B Jelly-Clèves. Né, le 19/09/1992 à Asseng. Je suis marié sans enfant. Je suis très intelligent, travailleur, très amicale. Toujours souriant. J'aime tous le monde, mais très rigoureux dans mon travail. On dit de moi que j'ai très bon esprit critique, parce que je relativise toujours en donnant mes opinion. Toutefois, bien de personnes me trouvent rop carrer, parce que quand j'ai un projet, je tiens mordicus à sa réalisation. Car, mon grand père me disait toujours, "dans la vie, le plus grand risque que l'on, c'est de ne pas prendre de risque" Pour finir, Jésus est ma passion.



Mes compétences :

Services

Facilitateur

Service client

Ecriture

Entremetteur

Marketing direct

Evénementiel

Gestion de la relation client

Négociation commerciale

Formation commerciale

Gestion des ressources humaines

Communication orale

Gestion de projet

Conseil commercial

Conception

Supports de communication

Trade marketing

CONCEPTION DE PROJET

Vente directe

Négociation achats