Jelstorik MENARD.B

Mon Rêve suprême : être garde littoral...

J'adorerais prendre poste comme éco-garde, si une belle opportunité existait afin de protéger les littoraux ou d'autres milieux proches plus ou moins sensibles, les réhabiliter... conscientiser les populations aux richesses patrimoniales et aux risques environnementaux...



Compléments d’informations - « Biogéographie appliquée »

http://biogeo.monsite-orange.fr



J'aime croquer la nature sous toutes ses formes et les paysages, la vie des petits peuples de la Terre... en tant qu'illustrateur. Mais mon métier initial est biogéographe (chargé de Recherches / Etudes Environnement) et l'une de mes spécialités "les paysages épidémiologiques" comme autant de reflets de santé... mis en évidence par le diagnostic de santé communautaire, les études de risques environnementaux et l'écologie des pathologies... J'ai travaillé dans les herbiers de jardins botaniques (restauration patrimoniale - muséologie), la Recherche (environnement / santé) et l'édition scientifique (maquettiste chargé de projets nouvelles collections...).



Je souhaite rentrer à la maison entre Granville et Dinard, voire Vannes... autres villes du bord de mer ; regagner mon littoral et la région Grand Ouest... (jusqu'à La Rochelle, au plus loin). Il me faudrait ainsi une nouvelle mission "environnement" ou un autre emploi vers le Mont Saint Michel afin de quitter le Grand Est... Si quelqu'un à une vraie idée merci.



Je peux également travailler dans les bibliothèques et musées tandis que j'ai appris quantité de choses utiles à leur égard... "Parcours exploratoire bib-mus" quelques mots sur https://explorationbibas.wordpress.com/a-propos/



CV études et collections : https://cvdesignr.com/p/5d6d4228f159f?hl=fr_FR



Produire des petites plantules en serre et des plans stratégiques de pépinières pour restaurer les espaces naturels me plairait aussi. Les fleurs qui se mangent et les végétaux exotiques m'amusent beaucoup ; l'univers des serres horticoles formule tout un monde à (ré)explorer...



Mes compétences :

Diagnostic écologique

Diagnostic de santé communautaire

Recherche axee sur sante / environnement

Illustration - Iconographie (maquettiste)

Préservation patrimoine culturel

Bibliothéconomie

Muséologie - Muséographie

Sauvegarde faune - flore

Préservation milieux naturels