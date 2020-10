Je suis JEMAI Houcine, un ingénieur hydraulicien au sein de la direction des barrages et des grands travaux hydrauliques en Tunisie , j'ai 9 ans d’expériences dans les domaines suivantes:

* Exécution, suivi et contrôle des travaux des barrages en ( Terre et Béton compacté au rouleau).

* Diagnostic des barrages colinéaires

* Etudes , préparation des DAO, Termes des références et élaborations des rapports de dépouillements.