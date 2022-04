Jemai MARWEN

Je suis un ingénieur en mécatronique diplômé de l'école nationale d'ingénieur de Carthage (ENICarthage) précédemment nommée école supérieure de technologie et informatique (ESTI). Ma formation dans cette école m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences parmi lesquelles : automatisme&supervision, électrotechnique, électronique, mécanique et systèmes embarquées.



Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.



Mes compétences :

Automatisme

Siemens Hardware

C Programming Language

Solidworks

Programmable Interrupt Controler (PIC)

Matlab

MPLAB

LabVIEW

CATIA

Autocad

API