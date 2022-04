Jemal Hebyeb ABDERRAHMANE

Mauritanien, crée par un réseau de

compétence technique formé dans

de grandes universités et écoles

africaines et européennes, ayant

l’expérience de plusieurs années

notamment dans les domaines de

l’eau, de l’énergie, de

l’automatisme industriel, de la

communication et des finances.

