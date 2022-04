Je permet à des entreprises qui désirent travailler avec le Maghreb , de faire un lien commercial , administratif ,financier afin d'aboutir ainsi à la réussite de leur implantation dans ces pays .



Consultant pour le Maghreb ,ma double culture (Franco-Algérienne ) ainsi que mes différentes relations juridiques et administratives me permettent de comprendre les différents codes à utiliser selon les us et coutumes pratiqués d'un côté et de l'autre de la méditerranée . Par le biais de clubs-réseaux je fais gagner du temps et de l'argent à toutes les entreprises quels que soient les produits qu'elles ont à développer ou à vendre.

Les entreprises interressées peuvent me contacter .

Accompagnement des entreprises dans leur projet d'expansion sur les marchés Maghrébins .

Accueil des sociétés Françaises et étrangères dans leur projet d'implantation ou développement sur le marché Maghrébin.



Mes compétences :

Patience et fidélité

Business development

Persévérante et honnête

Business intelligence

Interculturel