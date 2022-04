Jemina MEH

Bonjour, je me suis récemment inscrite sur Viadéo car je pense que cela pourrait etre un moyen fantastique de me faire reconnaitre en tant qu'auteur en herbe. Bien que mon bien jeune age sois un obstacle professionnel, je serai montrer aux gens que cela est plus tot un avantage.J'ai terminer mon oeuvre et j'espère qu'elle sera profitable à un large public.Je n'ai ni parcours professionnel, ni rien mais je pense que dans une oeuvre littérraire, c'est les mots de l'écrivain qui font ressortir l'émotion du lecteur,le talent en joue de tout.Ainsi donc j'espère que le faite de ne pas avoir de parcours professionnel ne sois pas un blockage à toute éventualité. C'est pourquoi je vous prierai de m'envoyer un message si ma présentation vous à plus.Bien entendu, je suis à la recherche d'une maison d'édition, si possible religieuse. Merci, j'espère que vous me contacterez bien vite.