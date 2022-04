Jemli DONIA

Je suis technicienne supérieur en textile spécialité Filature, tricotages et tissage. J’ai 7 ans d’expériences, 9 mois en confection de denim (groupe cavalier : fabrication de veste et pantalons) comme étant agent de méthode et chronométrage, puis je suis recrêtée par une société secteur automobile depuis janvier 2005 en tant que pilote qualité tresse (tresse automobile, tresse de pèche et tresse industrie ....), tissage et Archerie, aussi en même temps je suis le responsable de l'atelier teinture pigmentaire précisément teinture de fil de pèche. Depuis 2009 j'occupe aussi la poste de réception de tout ce qui est matière première, matière plastique et accessoires.



Responsable production