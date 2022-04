Jemli MAJID

Après des études en administration en Tunisie, mon pays d'origine j'ai fait des études d'informatique et de comptabilité dont je suis diplômé. pour financer mes études je travaillais comme étudiant à la plonge puis comme cuisinier puis responsable pour finalement m'établir à mon compte depuis binetôt 20 ans, j'en suis à mon deuxième restaurant et actuellement je développe un concept événementiel sous tente et décors berbère.



Mes compétences :

Administration

COMMERCE

Cuisine

Gastronomie

Gestion Informatique

Hotel

Informatique

restaurant

Tourisme

Voyages