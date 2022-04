Jemma BURTON

Bonjour,

je suis à la recherche d'un stage en sûreté nucléaire ( à partir du 11 mai 2015, entre 4 et 5 mois).

Je précise la possibilité de prolonger le stage par une année d'alternance, permettant de prendre en main un projet plus long et plus complexe.

N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé(e) ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait l'être.



Mes compétences :

cudbe

Modflow

Communication orale

Gestion de projet

Rédaction

Microsoft Excel

Recherche scientifique

Microsoft Word

Persévérance

PhreeqC

Communication écrite

ArcGIS

Microsoft PowerPoint