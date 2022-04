Jemmoudi YOUNESS

Après avoir obtenu ma licence en Gestion des entreprises à l’université et mon Master Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises à l’école nationale de commerce et de gestion (ENCG), j’ai bénéficié d’une formation qualifiante organisé par l’ANAPEC et financer par l’Etat à l’école supérieure de management (ESM CASABLANCA) dans le bute de me spécialiser dans la logistique.

J’ai également une expérience de six moi dans le secteur de la grande distribution, j’ai occupé le poste de responsable de rayon textile. Durant cette expérience, j’ai fait preuve de dynamisme, de réactivité et de rigueur.

Intéresser par le travail dans les achats et logistique, je serai heureux de participer à votre développement. Avec votre expérience et mes compétences, nous pouvons réaliser de meilleurs résultats pour l’entreprise.