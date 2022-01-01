Jemuel Kouassi KONAN

JE SUIS KONAN JEMUEL DECLARANT EN DOUANE SPECIALISE DANS LE DOMAINE DU TRANSIT ET TRANSPORT LOGISTIQUE , DE SAN-PEDRO,BOUAKE, OUANGOLO,NOE,ABIDJAN, SUR TOUTES LES FRONTIERES ET FERROVIAIRE.
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Pouance2009 - maintenantJE SUIS UN DÉCLARANT EN DOUANE BASSE SUR TOUTES LES FRONTIÈRES DE LA COTE D'IVOIRE A OUANGOLO ET AUSSI A L’AÉROPORT , PORT ,FERROVIAIRE,TERRESTRE POUR TOUTES VOS MARCHANDISES A L'IMPORT-EXPORT.
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