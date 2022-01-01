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Jemuel Kouassi KONAN

Pouance

En résumé

JE SUIS KONAN JEMUEL DECLARANT EN DOUANE SPECIALISE DANS LE DOMAINE DU TRANSIT ET TRANSPORT LOGISTIQUE , DE SAN-PEDRO,BOUAKE, OUANGOLO,NOE,ABIDJAN, SUR TOUTES LES FRONTIERES ET FERROVIAIRE.

Entreprises

  • Polytrans - DECLARANT EN DOUANE

    Pouance 2009 - maintenant JE SUIS UN DÉCLARANT EN DOUANE BASSE SUR TOUTES LES FRONTIÈRES DE LA COTE D'IVOIRE A OUANGOLO ET AUSSI A L’AÉROPORT , PORT ,FERROVIAIRE,TERRESTRE POUR TOUTES VOS MARCHANDISES A L'IMPORT-EXPORT.

  • ITRAMCO TRANSIT - DECLARANT EN DOUANE

    2008 - maintenant

Formations

  • Otratec (Abidjan)

    Abidjan 2007 - 2010 DST ET BTS

    transit douane - transport logistique, formation en sydam world

Réseau