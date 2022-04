Jen-Louis ROUAUD

J'ai travaillé 6 ans en interim de 1979 a 1985 dans le 44

service maintenance dans l pétrole. Atelier de cablage divers missions en électricité et électrotechnique (batiment,naval,usines,maintnance

de 1985 a 1989 travail en région parisienne dans un centre de recherche a la maintenance des installations.Ainsi que dans la ville de vincennes pour la télégestion de l'éclairage publique et la sigalisation et la remise en conformité de divers intallations publique(clinique,mairie,centre de soins et écoles

de 1989 a 1995 service maintenance en 2x8 sur lignes d'embouteillages aux eaux minérales de THONON LES BAINS (réglage,entretien des divers machines)

de 1995 a maintenant:ce rapporter a la rubrique ci dessus



Mes compétences :

OSIRIS