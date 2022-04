/ Groupe DUO : ELECTRO SKANK MUSIC /

Nom du Groupe : DAWTA JENA & URBAN LIONS

Temps du concert : 1h45 minutes

Entracte possible si demandée.

Formation : 2 musiciens

Langues chantées : Français / Anglais / Espagnol / Arménien

Entre chaque morceaux sur scène, leurs interludes musicales (de 0:30 secondes) donnent au spectacle un univers cinématographique.

Leur ville de résidence : Marseille (13)

Leur expérience : 10 ans de scène, à travers la France et l'Europe ( salles allant de 100 à 6000 personnes)

Structure : Association

Communication : Affiches et Flyers ( fichiers fournis à votre structure en .PDF )

Leur Stand Merchandising : Albums / Affiches / T-Shirt



Nous vous proposons en première partie et After : un D.J Electro Fusion Dancefloor (possibilité de Before et d'After, 2H de Mix à ajouter au Devis)



/ Site Officiel /

http://www.dawta-jena.com



/ Vidéos Clip /

http://www.youtube.com/DAWTAJENA



/ BIOGRAPHIE /



Jena Nersessian, pseudonyme : Dawta Jena, est née à Marseille en 1983, d’origines arménienne et méditerranéenne.

Auteur-compositeur S.A.C.E.M, elle décide après ses études supérieures en communication visuelle, de se lancer totalement dans la musique et l’écriture.

Influencée dès son enfance par les sons des années 1970, puis plus tard dans ses études, par les plasticiens surréalistes jusqu’aux artistes performeurs actuels, elle se nourrit de théâtre, de danse, de rencontres et traduit ses influences dans ses albums et sur scène.



On leur demande souvent "quelles sont vos influences musicales ?".

Le groupe répond que comme Serge Gainsbourg et Bernard Lavilliers, leur chanson française "à texte" est façonnée par le reggae et aujourd'hui par la musique électronique.



Le groupe français est créateur de ce nouveau style "fusion" qu'ils ont nommé SKANK MUSIC.

Dawta Jena & Urban Lions le choisissent comme fil conducteur de leurs morceaux et tissent autour du SKANK (rythme à contre temps que joue la guitare dans le reggae) des mélanges de sonorités.



Vincent Martini porte sur ses épaules et dans ses enceintes une basse lourde, mélodique et dansante, et contrôle leurs séquences électroniques en live.



Dawta Jena ne fait qu’un avec son micro, ses textes francophones, qui arpentent aussi les rives d’autres continents. Elle joue de sa guitare, de ses percussions, de son mélodica, son ordinateur et s’amuse en dansant dans son univers.



Ils écrivent une nouvelle page de la chanson française à travers leur skank music.



Leurs disques sont référencés à la Bibliothèque Nationale de France : http://www.bnf.fr



/ DISCOGRAPHIE /



/ 2015 "VIRTUEL" / article sur ce lien : https://www.facebook.com/Music.Dawta.Jena.Urban.Lions/posts/10152307027376599



/ 2012 « AMAZONES » / énergie Rock et dansante."Je vous emmène faire une partie du voyage du peuple des femmes, où les tribulations sont multiples".



/ 2011 « ALBUM 4 » / Dawta Jena livre 10 titres en français et une musique électro-acoustique à 2 guitares : la sienne et celle de Nelly POIRET, guitariste qui l’accompagne depuis l’album "Brillant Échec". Un voyage intimiste.



/ 2009 « BRILLANT ÉCHEC » / textes surréalistes, ambiance planante et arythmique, cet album livre une réflexion sur le monde.



/ 2006 « HALLELUHJAH » / Reggae & Jazz rythmés aux influences world music. Dawta Jena se fait accompagner du trompettiste Jason Lichau venu de Nouvelle Orléan. La pochette de l’album a été réalisée par le plasticien ivoirien Ernest Dükü exerçant entre Afrique de l’Ouest, New York et Paris.



/ 2005 « FEELIN’ ROOTS » / Premier album de Dawta Jena, elle commence l’album par le morceau « Délé Yaman » du répertoire traditionnel arménien qu’elle interprète à sa manière SKANK MUSIC. Reprit sur scène en version Electro-Skank en 2015 !

Suivre ce lien : http://youtu.be/0ixMUln-TSA?list=PL57V56JGSPq-sfRm0CQiN6xtlLqdZH



