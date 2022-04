Jenia DJOURDJEVA DANAILOVA

Ingénieur en structure avec un fort expérience en charpente metallique, ouvrages de stockages et ouvrage particulier passerelle et ponts. Actuellement en poste en QCS SERVICES filiale du groupe Qualiconsulte j'ai l'orientation vers ingénierie du projet. L'expertise fait partie de l'activité et développement.

Je réalise la conception d'ouvrages structurels, qu'il s'agisse d'ouvrages en béton armé, en structure métallique, en structure bois ou en structure mixte.

Assistance à l'architecte sur le dimensionnement des ouvrages en charpente metallique ou béton. Préparation des dossier de consultation des entreprises (DCE) et rédige le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) du lot structure.Spécialiste de la rénovation de bâtiments et de structures, nous apportons une réactivité essentielle à la gestion de vos dossiers et nous sommes à l'écoute de vos différentes demandes.



Mes compétences :

Suivi de chantiers

Charpente bois

Etude technique

Construction métallique

Béton armé

Étude de faisabilité de projets