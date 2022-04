Jenicot AUDREY

Diplômée en Droit, je suis passionnée par l'environnement, l'urbanisme, et tout ce qui s'y rapporte de près ou de loin.

Par ailleurs, suite à un séjour de plusieurs mois au Brésil, à Goiânia-GO, Brésil, j'ai eu un véritable coup de foudre pour ce pays. J'adorerais y repartir pour y vivre une expérience d'expatriation, et pourquoi pas y envisager une installation définitive.

Je recherche donc un emploi me permettant de m'épanouir en France ou à l'étranger (et idéalement au Brésil), dans des domaines larges et variés tels que le Droit, l'environnement ou la finance!



Mes compétences :

Banque

Brésil

Droit

Droit environnement

Environnement

Finance

Nature

Portugais

Urbanisme

Voyage