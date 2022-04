Jenifer FOURMOND DA SILVA SANTOS

TPPL (Travaux Publics des Pays de la Loire) pendant deux ans et demi.



Je travaille toujours dans le secteur des travaux publics et ai intégré depuis Mars 2011 le groupe COLAS où j'ai d'abord réalisé un Tour de l'Ouest. Il s'agit d'un processus d'intégration visant à étudier les différentes organisations des marques composant le groupe avant de rejoindre le siège et être nommée définitivement sur un centre.



Depuis Février 2012, je suis responsable de la gestion administrative et comptable de deux agences COLAS basées à La Roche-sur-Yon et Fontenay-le Comte. Mon rôle consiste à travailler en collaboration avec les différents acteurs des agences dans le but de veiller à la bonne gestion de l'agence, maîtriser les dépenses et analyser les différents indicateurs de gestion.



Particulièrement intéressée par le monde de l'entreprise et souhaitant m'investir au sein du tissu économique local, j'ai intégré pendant 3 années la CCI Junior d'Angers en tant que vice-présidente de ce club d'affaires, créé en 2007 sous l'impulsion de la Jeune Chambre économique d'Angers. Je vous invite à consulter le lien suivant qui vous donnera quelques informations sur la CCI Junior.



http://www.viadeo.com/hu03/0022ens95vcn5v64/cci-junior-49



Parallèlement, j'ai récemment rejoins le mouvement de la Jeune Chambre Economique d'Angers en tant qu'observatrice.



LANGUES :

- Anglais, Espagnol : lu, parlé, écrit

- TOEIC (2009) : 815 points



INFORMATIQUE :

- Progiciels et logiciels : Pack office (Word, Excel, Access, PowerPoint), AS400, ERP PMIcs, WINNIX (Céri), SAGE immobilisations 1000, SERVANTISSIMO, Sphinx, Ciel (notions)

- PCIE (Passeport de Compétences Informatiques Européen) : obtenu en 2008



Mes compétences :

Gestion