Jenifer IVAN

De formation Infirmière, depuis que j'ai découvert l'ALOE VERA et ses bienfaits sur l'organisme, j'en consomme tous les jours et je suis devenue distributrice de la marque FOREVER LIVING afin de la faire découvrir aux autres également.

Vous pouvez voir ma page Face Book ou mon site https://ivanjenifer.wordpress.com/



Il s'agit de produits bio de bien-être et d'hygiène, des compléments alimentaires ou crèmes, tout pour se soigner par les plantes! Ceci rejoint mon métier de base: infirmière qui veut dire aussi prendre soin des autres!



Je cherche des personnes dynamiques pour travailler dans la vente de ces produits (VDI). Il s'agit d'un véritable métier que vous pouvez pratiquer à temps partiel ou à plein temps, de façon indépendente, avec une évolution de carrière possible. C'est du marketing de réseau :

http://www.dailymotion.com/video/xqrg39_le-mark ...



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations soit pour acheter les produits soit pour une demande de parrainage .



Mes compétences :

Oncologie

Chirurgie

Endoscopie

ALOE VERA