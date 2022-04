Jenifer YAI

**Compétences en épidémiologie



Mise en œuvre et suivi d’une étude épidémiologique

- Analyse critique de l’information

- Formulation adéquate de la question

- Revue détaillée et exhaustive de la littérature

- Elaboration d’un plan d’analyse et d’un calendrier prévisionnel

- Conception, organisation et réalisation d’enquêtes épidémiologiques

- Collecte, vérification de la qualité des données et analyse avec les méthodes statistiques les plus pertinentes

- Rédaction et publications d’articles scientifiques originaux

- Communications orales sur les résultats





**Compétences en planification et évaluation des systèmes complexes en santé



- Développement de protocole d’étude de recherche en évaluation

- Analyse de manière critique des évaluations d’actions en santé

- Maîtrise d’outils fondamentaux de la planification et de l’évaluation des systèmes complexes en santé

- Synthèse critique des actions de santé et aide à la décision





Qualités : Rigueur, Sens de l’observation, esprit d’équipe, contact humain, grande capacité d'adaptation, tact, réactivité



Mes compétences :

Oncology

logiciel SAS

logiciel stata

logiciel epi Info