Jenistan CONSTANTINE

Bonjour,

Je suis un étudiant diplômé d'un BTS SIO option SISR, j'envisage de poursuivre mes études à l'école IP Formation pour suivre un cursus en alternance une formation de Chef de projet système et réseau (BAC +4), je suis actuellement à la recherche d'une entreprise pouvant m'accueillir pour un poste de technicien réseau en alternance afin que je puisse poursuivre mes études.



Mes compétences :

Linux (Debian, et Ubuntu)

Windows server 2003 et 2008

Glpi (gestionnaire de parc informatique)

Clonezilla (sauvegarde et restauration complète d'

Cisco packer tracer (simulation d'un réseau)

Wireshark (analyse de trame)

Serveur Web (apache 2), Server Mysql, et PhpMyadmi

Switch Cisco ( mise en place LACP, STP et QOS)