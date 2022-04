Jenna BADADY

Forte d'une double compétence, Master 2 en Relations Internationales au Pôle ESG Paris et une thèse professionnelle en Management de la Qualité à l'École Supérieure Nationale des Arts et Métiers.



Possède une culture familiale et une passion de la vanille acquises dès l’enfance.



Maîtrise des processus de production, préparation, conditionnement et distribution de vanille.

Négoce international de vanille.



VANISENS ambitionne de faciliter aux professionnels dans le monde entier l’accessibilité à une vanille naturelle de haute qualité respectueuse de la méthode traditionnelle.



Mes compétences :

Pack office

Études marketing