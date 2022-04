Jenna ECOLE IPSSI

Depuis 1998, l'école IPSSI / Groupe IP-formation est une école d'ingénierie informatique et de design graphique plébiscitée pour la qualité de son enseignement en alternance et en initial.



Plus de 600 informaticiens sont formés chaque année BAC +2 au BAC +5 (titres inscrits au RNCP).

Choisissez un cursus : Systèmes & Réseaux, Développement, Design Graphique, IT Manager et Digital Marketing, avec la possibilité d'étudier dans l'un de nos 4 campus : à Paris, Lyon, Brest et Montréal.



L'informatique et le numérique demeurent des secteurs où l'employabilité est l'une des plus fortes (450 000 emplois d'ici 2015, source : Ministère de l'Économie et des Finances).



Nos programmes de formation s'adaptent aux évolutions technologiques et aux tendances métiers. Cela vous assure un positionnement cohérent face aux entreprises.



Un accompagnement vers l'emploi en alternance "sur mesure" : admis au sein d'ipssi, nos conseillers de formation vous assurent une mise en relation avec nos entreprises partenaires.

En moyenne, un candidat est placé en entreprise sous 15 jours. Vous serez coachés par nos collaborateurs afin d'optimiser votre candidature.



80% de nos étudiants poursuivent leur carrière dans leur entreprise d'accueil en CDD ou CDI. Votre école devient véritablement votre "career launcher" !



Une ambition internationale : valorisez encore plus vos études en faisant vos Mastères 1 et 2 à Montréal ! Étudiez et travaillez (stage de 6 mois) à Montréal pour une expérience enrichissante.