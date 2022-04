Jenna Sarah ECLERCY

Titulaire d’un Master en Langues, Cultures et Affaires Internationales, j’intègre dès le mois d’octobre, l’école de commerce ESG Paris pour un MBA en Management et Marketing du Luxe. Passionnée par la mode, je suis actuellement à la recherche un contrat en alternance dans le domaine du Marketing ou de la Communication pour l’année scolaire 2016/2017. Curieuse et Polyvalente, je sais m'adapter à toutes les situations.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Blogging

iMovie

eMarketing

WordPress

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Excel

Mac OS X

Government Legislation

Adobe Photoshop

ADM