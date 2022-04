Souriante,motivèe, sèrieuse,sociable,dynamique, sont les qualitès qui dictent ma vie personelle et professionnelle sa serai pour faire agent polyvalent dans les maisos de retraite ou foyer pour personne indhicapè je n'ai aucun diplome je voudrais juste qu'on me donne ma chance pour du travail et vous ne le regretterai pas