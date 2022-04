Jennifer ALMEIDA Y PEREZ

Actuellement, Adjointe chez SEPHORA depuis Novembre 2012.

Ce poste m'a permis d'aiguiser mon sens des responsabilités, de manager 5 personnes, organiser et animer une structure commerciale . Ma persévérance et ma préoccupation permanente du développement du chiffre d'affaire me permettent d'accroître ma part de marché.

Ma capacité à fédérer et à coordonner une équipe autour d'un projet commun, mon sens des priorités et de l'organisation sont autant d'atouts que je compte mettre à la disposition de votre entreprise



Mes compétences :

Garantir la satisfaction client et optimiser la p

Développer les ventes

Animer la surface de vente

Gestion d'une équipe

Evaluer et développer

Pilotage du Cex et des marges

Gestion du stock et qualité du merchandising

Gestion administratif et légale