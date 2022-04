Femme de chambre - 9 ans d'expérience



Mes compétences :

Nettoyage des chambres et salles de bain

Préparation du petit-déjeuner

Réception des clients et remise de clés

Bonne présentation et bon relationnel

Respect des consignes

Rapidité et efficacité

Polyvalente et discrète

Remise des chambres « à blanc et en recouche »