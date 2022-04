Consultante en recrutement tous profils cadres et non cadres depuis près de 10 ans, avec une expertise dans le recrutement de profils IT, j'ai décidé de créer MYT - Meet Your Talent afin d'être en phase avec mes valeurs et en cohérence avec le marché économique régional.



MYT est une structure à taille humaine qui a la volonté d'accompagner les TPE/PME en remettant l’humain au cœur de nos préoccupations et ainsi trouver LE candidat qui s’adaptera au mieux à VOTRE structure.

MYT a développé une offre de services répondant aux problématiques des entreprises de petites et moyennes tailles : de la souplesse, de la flexibilité, de la proximité, de la réactivité, le tout à un prix juste et adapté.

Aussi, nous proposons des prestations de recrutement à la carte et modulables en fonction de vos besoins, ainsi que la possibilité d'intervenir chez vous en RH à temps partagé / choisi, afin de s'adapter à vos souhaits et à votre budget.



Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à me contacter :

Jennifer Avrillon

07 69 09 44 22

j.avrillon@meet-your-talent.fr

www.meet-your-talent.fr



Mes compétences :

Ressources Humaines

Recrutement

Marketing

Communication

Chasse de têtes