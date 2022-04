Bonjour, je m'appelle Jennifer Barba je suis âgée de 26 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 7 ans.



Je sors d'une formation au sein du Greta de Gascogne à Auch pour le diplôme d'ADVF (Assistant De Vie aux Familles).

Je souhaiterais approfondir mes compétences et mon savoir faire aux prés de personnes âgées, enfants et enfants ou adultes handicapés.

Je suis d'un naturel sérieuse, souriante ainsi que responsable, respectueuse, ponctuelle et discrète.

Je reste à la dispositions de tout éventuel entretien.

Je vous pris d’agréés mes salutations distingués.





BARBA



Mes compétences :

Services à la personne