Jennifer BARBIER

Actuellement étudiante, je suis à la recherche d’un emploi pour la période Juin a Aout, afin de financer mes études tout en obtenant une expérience professionnelle complémentaire qui pourrait m’apporter plusieurs bénéfices dans mon expérience.

Souriante, attentive aux exigences, honnête et particulièrement organisée dans mon travail, je serai ravie de rejoindre votre équipe où mon efficacité pourra s’exprimer. Responsable, motivée et physique dans toutes pratiques, je suis une personne prête à encourir, en tout temps, n’importe quelle difficulté.



Je reste dès à présent disponible pour un éventuel entretien et dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.