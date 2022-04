Jennifer BAUDOUIN

Travaillant dans le secteur médico-social depuis maintenant 17 ans (1ère expérience en 2001), j'envisage de poursuivre l'accompagnement des personnes en situation de handicap en axant davantage sur l'animation, la valorisation et l'estime de soi.

Mon projet professionnel est axé sur la découverte de la médiation animale et je souhaiterai également me former en tant qu'éducatrice spécialisée par le biais de la VAE.

Bienveillante et à l'écoute, je prends un réel plaisir à apporter mon aide aux personnes en difficulté.



Mes compétences :

Permis B, véhicule personnel

Dynamique, sociable, disponible et à l'écoute

Logiciels maitrisés: World et Excel

Sens des responsabilités et de l'organisation

Loisirs: lecture, goût pour les activités manuelle

Esprit d'équipe