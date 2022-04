Jennifer BEAUDOIN

Cherche CDI



PERMIS B



Mes compétences professionnels:



Production horticole et repiquage,

Pincement de plantes en serre,

Tonte de pelouse selon les règles de gestion différenciée,

Tailles de haies de végétaux avec taille haie et cisaille,

Utilisation de tracteur avec remorque,

Entretien des massifs floraux,

Création de massif floraux (bisannuels, annuelles et bulbes),

Mise en place de jardinières et ajout de géotextile et plantes,

Plantation de haie d'arbustes,

Béchage, bînage, désherbage,

Reparation de clôtures en bois,

Taille de topiaires avec mise en place de gabarit,

Plantation et traçage de massifs selon plan de plantation en ligne.



Mes compétences :

Cuisine

Jardinage

Bricolage