Jennifer BELLEC

Ce qui me caractérise, c’est mon sens du relationnel. J’ai mis cette compétence au service du marketing de réseau dans plusieurs entreprises… Cette expérience m’a également permis de développer des compétences dans le management et le marketing. Ce trait de caractère peut être un atout pour différents postes mais aussi pour le travail d'équipe. Je suis polyvalente, sérieuse et motivée, de plus, je m'adapte facilement au monde qui m'entoure.



Mon but aujourd'hui est de m'épanouir dans mon travail mais surtout de mettre mes compétences au service d'une société afin de contribuer à son évolution.



Mes compétences :

Accueil des clients

Organisation du travail

Internet

Gestion du courrier

Microsoft Word

Gestion de caisse

Autonomie professionnelle

Rigueur

Taper un courrier

Accueil téléphonique

Relations clients

OpenOffice

Classement