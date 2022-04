Jeune créatrice en herbe du site internetArray. Site internet de prêt à porter et accessoires neufs pour les enfants de 0 à 8 ans. Dynamique, ambitieuse et souriante sont des mots qui me représentent bien.

Envie de me contacter: jennifer.benonieechaubard@le-dressing-des-enfants.com



Mes compétences :

Management

Gestion des stocks

Gestion de la relation client