Jennifer BERNARD

Issue de formations en alternance, j'ai très rapidement gouté au monde du travail. Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de développer une discipline et une organisation dans ma façon de travailler.

Pragmatique, rigoureuse et diplomate, je présente de bonnes aptitudes relationnelles et capacités d’adaptation, respecte la confidentialité des informations qui me sont communiquées, et sais prendre des initiatives à bon escient.

Mes diverses expériences professionnelles, alliées à un fort constant investissement personnel, m’incitent en effet à prendre plus amples responsabilités.



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

EBP Gestion commerciale

Wavesoft gestion commerciale